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Sosyal Medya Rezil dizi Yalı Çapkını oyuncusundan skandal İsrail paylaşımı!
Sosyal Medya

Rezil dizi Yalı Çapkını oyuncusundan skandal İsrail paylaşımı!

Yeniakit Publisher
2024-04-18 08:16:00 -
Rezil dizi Yalı Çapkını oyuncusundan skandal İsrail paylaşımı!

Türkiye'ye ahlaksızlık pompalayan Yalı Çapkını dizisinde Kaya karakterini oynayan Taro Emir Tekin poligonda atış yaparken verdiği pozlarını "İsrail askeri" konulu bir içerikle X hesabından paylaştı. Paylaşımı dolayısıyla tepkilere maruz kalan Tekin'den özür gecikmedi. Daha sonra paylaşımını da profilinden sildi.

Taro Emir Tekin Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Selçuk rolü ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Kaya karakterini oynayan Emir X hesabı üzerinden yaptığı "İsrail askeri" konulu bir paylaşımı nedeniyle tepkilere maruz kaldı. Tekin, tepkilerin ardından özür paylaşımı yapmayı ihmal etmedi. Hatta bununla kalmayıp paylaşımını da sildi.

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Poligonda atış yaptığı kareleri X hesabında paylaşan Taro Emir Tekin paylaşımına, "İsrail askerlerinin taktiksel atışta kısa tutuşu böyledir. Bu da benim günlük hayattaki atışlarımdan kısa bir video size. Bilinçli tercih yani." şeklinde yazdı.

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