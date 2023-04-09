Rezil dizi Kızılcık Şerbeti ile ilgili skandal "AK Parti" iddiası! Buyrun buradan yakın

PKK sempatizanı Evrensel gazetesi yazarı Ceren Sözeri, toplumun değerlerini hiçe sayan, milletin ahlakını bozan ve bunu da “Müslüman” profili üzerinden gerçekleştiren “Kızılcık Şerbeti” denilen seviyesiz diziden hareketle ipe sapa gelmez bir iddiayı ortaya attı.

Kızılcık Şerbeti'nin, seçmeni karşısına çıkacak sembollere, mesajlara karşı uyararak AK Parti'nin seçim stratejisini bozduğunu ileri süren Sözeri, "Üzerinde çizgi filmden esinlenmiş domuz karakteri olduğu için bebek odasının duvar kağıtlarını söken Pembe Hanım’a Abdullah Bey’in 'hanım böyle mi tepki verilir, konuşur münasip bir dille anlatırsın' tepkisi; niye yerde olduğu belli olmayan seccadeye yanlışlıkla bastığını belirtip özür dileyen Kılıçdaroğlu’na gösterilmeyince kafaların karışması ihtimali doğdu. 'Kötü gelin' Nilay hamile olduğunu öğrendikten sonra ejder meyvesi isteyince bu insanlara bir şeyler hatırlattı" ifadelerini kullandı.



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