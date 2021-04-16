Rezervasyonlar son dakikaya kalacak

Turizm sektörü için 2021 de zor geçiyor. Sektör temsilcilerinden Türkiye Otelciler Biriği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, salgının olumsuz etkilerinin ilk 2 ayda da devam ettiğini söyledi. Eresin, otel doluluklarının İstanbul’da yüzde 56 düşerek yüzde 29.2’ye, Türkiye’de yüzde 47.2 düşerek yüzde 32’ye gerilediğini aktardı. Bu oranların hala açık olan otellerden sağlanan verilerle oluştuğunu ifade etti.

Mola devam ediyor

“Birçok otel, ‘geçici molaya’ devam ediyor. İstanbul ve ülke ortalamasına baktığımızda kapalı olanlar da dahil edildiğinde tek haneli doluluklardan bahsedebiliriz” diyen Eresin, şöyle devam etti: “Turizme yönelik öngörüler artık haftalık, günlük hatta anlık olarak değişebiliyor. Bugünü konuşursak, gelecek aylara ilişkin de iyimserlik oluşturacak bir işaret alamıyoruz. Şu anda geçen yılki kadar zorlu bir süreç yaşadığımızı söyleyebiliriz. Uluslararası hava trafiği henüz açılmadı. Aşılama işlemleri tüm dünyada yavaş gidiyor. Dolayısıyla özellikle nisan ayında öngördüğümüz hareketlenme beklentimiz ötelenmiş ve eylül ayına kaymış durumda. Buna karşın aşılama hem bizde hem diğer ülkelerde hızlı bir şekilde tamamlanırsa uluslararası hava trafiği de açılırsa eylül beklentisi haziran, temmuz aylarına çekilebilir.”

Aşı morali

Eresin, Avrupa’dan ve diğer büyük turizm pazarlarından gelen ilk sinyallere bakıldığında da şehir otellerinin işlerinin yıl sonuna kadar çok zor göründüğünü vurguladı. Eresin, turizm sektörü çalışanlarının öncelikli aşılama programına alınmasının kendilerine moral verdiğini; bunun uluslararası düzeyde çok önemli bir pazarlama aracı olacağını da dile getirdi. Kendilerine ulaşan verilerin ve bilgilerin erken rezervasyon konusunda henüz fark edilecek düzeyde bir talep oluşmadığı yönünde olduğunun altını çizen Eresin, “Bu yıl taleplerin seyahatten kısa bir süre önce gerçekleşmesini bekliyoruz. Yani son dakika gelişmeleri, 2021’i belirleyecek en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Aşı çalışmalarının olumlu sonuçlanması halinde talep artışına paralel olarak rezervasyon sürelerinin de uzaması ihtimaller dahilinde bulunuyor” şeklinde konuştu.

2022 için umutluyuz

Müberra Eresin, ülkelerin ve sınırların açılmasıyla daha iyi rakamların elde edileceğini savunarak, “Peki, ‘2019 yılı rakamlarına ulaşabilir miyiz’ Bu soruya yanıtımız ‘Hayır’ olacak. Sektör için 2022, gerçek anlamda açılmış ve 2019’u yakalama ihtimali olan bir yıl olacak. Ama yine de 2021’de moral veren yükselmeler olur diye bekliyoruz. Turizm sektörü, 7-8 ay daha destek alabilirse 2022 yılından itibaren takip eden 3-4 yılda tüm kayıpları kapatıp üzerine çıkacaktır. Ve Türkiye ekonomisine eskiden olduğu gibi en büyük desteği verecektir” diye konuştu.