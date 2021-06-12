Rezervasyon patlaması yaşanıyor: Akın akın Türkiye’ye geliyorlar!

Almanya’dan Türkiye’ye uçak bileti rezervasyonlarında patlama yaşanıyor. Almanya’nın Türkiye’yi “çok yüksek riskli” ülke statüsünden çıkarıp “riskli ülkeler” listesine dahil etmesi sonrası onbinlerce Türkiye kökenli seyahat ajendalarına hücum etti. Yaz tatili için uçak bileti rezervasyonları tavan yaptı.

“Karar, özgürce seyahatin önünü açtı”

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in Üst Yöneticisi Kownatzki, Almanya’nın kararı sonrası seyahat kısıtlamalarında ciddi anlamda rahatlama sağlandığını belirtti. Düzenlemeye göre, seyahat tarihinden 14 gün önce her iki doz aşı yaptırıldığı, son 6 ayda Kovid-19 hastalığı atlatıldığı ya da test sonuçları negatif olduğu sürece Almanya’ya girişlerde artık karantinaya maruz kalınmayacağını ifade eden Kownatzki, aşı uygulamasında kaydedilen iyileşmelerin umut verici olduğunu dile getirdi. Kararın özgürce seyahatin önünü açtığını söyledi.

“Türk turizmi salgından daha güçlü çıkacak”

Almanya’nın, Türkiye’den ülkeye dönüşlerde karantina uygulanmayacağı kararını almasıyla bu yaz güçlü bir sezon yaşanacağına işaret eden Kownatzki, şunları kaydetti: “Rezervasyonlarımız gayet iyi gitmeye başladı. Haftada 150 binden fazla rezervasyon almaya başladık. Gelirlerimiz pozitife dönmeye başladı. 2019 ile kıyaslarsak bu dönem rezervasyonlarda yaşanan artış, salgın öncesi 2019’un aynı dönemini de geride bıraktı.

“Son 2-3 senedeki sayılara çok yakınız”

Öte yandan Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Krefeld şehrinde bulunan Başlar Seyahat Acendası Sahibi Sinan Baş, konuyla ilgili Camia Haber’e konuşurken, oluşan talebi karşılamakta çok büyük zorluklar çektiklerini belirtti. Yoğun bir şekilde tüm ekiplerimizle çalıştıklarını da ifade eden Baş, “Son 2-3 senedeki sayılara çok yakınız. Türkiye bu sezon tüm tatil beldelerinde yoğunluğunu yakalayacak. Alıştığımız, güzel tatillere yakınız.” diye kaydetti.