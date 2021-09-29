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Ekonomi Rezerv varlıklar ağustosta 117.8 milyar dolara ulaşt
Ekonomi

Rezerv varlıklar ağustosta 117.8 milyar dolara ulaşt

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) tarafından, Ağustos 2021 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verileri yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 17:53:00 -
Rezerv varlıklar ağustosta 117.8 milyar dolara ulaşt

Buna göre, resmi rezerv varlıkları temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 11.3 artarak 117.8 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 10.6 artarak 69.3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.4 azalarak 40.6 milyar dolar oldu. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 14.5 artarak 23.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7.1 artarak 49.3 milyar dolar oldu.

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