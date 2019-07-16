Rezene çayının sağlığa 10 faydası
Rezene çayı, Akdeniz Bölgesi’nden yetiştirilen rezene bitkisinden elde edilir. Rezene bitkisi uzun ömürlüdür ve boyu yaklaşık olarak 2 metreye kadar çıkabilir. Rezene bitkisi beyaz etle yapılan yemeklerde kullanır. Ancak çoğu zaman çayı demlenerek içilir. Açık sarı renkli bir çay olan rezene çayının belli aralıklarla tüketilmelidir. Hoş kokusu ile bilinen rezene çayının insan sağlığına pek çok faydası bulunuyor. Uzmanlar, rezene çayının belli aralıklar tüketilmesini tavsiye ediyor. Peki, rezene çayının faydaları nelerdir? İşte rezene çayının sağlığa faydaları…16 Temmuz 2019 Salı 14:22
Faydaları sık sık dile getirilen şifalı otlardan biridir rezene. Rezene bitkisinden elde edilen baharat ve pek çok yiyecekte kullanılırken çayı da özellikle faydaları nedeniyle içilmektedir. Kalp sağlığı,sindirim sistemi, cilt güzelliği gibi çeşitli faydaları olan rezene çayı, anne sütünü artırdığı düşünüldüğü için de yeni annelerin rağbet ettiği bir bitki çayıdır.
Rezene Çayının Sağlığa Faydaları
- Rezene çayı özellikle yeni anne olmuş kadınlarının sütünü artırması ile bilinir. Rezene kadınlarda süt üretiminin artmasına yardımcı olur.
- Rezene çayı ülkemizde çok sık görülen bir rahatsızlık olan kansızlığa da iyi gelir.
- Midede bulunan rahatsızlıkların giderilmesine ve hazımsızlığın ortadan kalkmasına yardımcı olur.
- Bağırsak gazlarının giderilmesini sağlar.
- Kan basıncının düşmesini sağlayarak tansiyon hastalığının zararlarını en aza indirir.
- Vücutta bulunan toksinlerin ve ödemin atılmasına yardımcı olur.
- Hormonları kontrol altına alarak menopoz döneminin rahat geçmesini sağlar.
- Boşaltım sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
- Kansere karşı bedeni korur.
- Saç sağlığını destekler saçların sağlıklı uzamasını sağlar.
Rezene çayı nasıl demlenir?
- Rezene çayı oldukça basit bir yöntemle demlenir. Bazı püf noktalara dikkat ederek demlenen rezene çayı, rahat bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.
- Bir su bardağı suyun içine 2 tatlı kaşığı rezene koyun.
- Bu karışımı bir cezveye alın ve ocağın altını yakın.
- Su kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın.
- Çayın bulunduğu cezvenin ağzını bir çay tabağı ile kapatın ve demlenmesini bekleyin.
- Bu şekilde beş dakika bekleyen çayı süzün.
- Süzdükten sonra çayı bir bardağa alın ve tüketin.
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