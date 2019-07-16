Rezene çayının sağlığa 10 faydası

Faydaları sık sık dile getirilen şifalı otlardan biridir rezene. Rezene bitkisinden elde edilen baharat ve pek çok yiyecekte kullanılırken çayı da özellikle faydaları nedeniyle içilmektedir. Kalp sağlığı,sindirim sistemi, cilt güzelliği gibi çeşitli faydaları olan rezene çayı, anne sütünü artırdığı düşünüldüğü için de yeni annelerin rağbet ettiği bir bitki çayıdır.

Rezene Çayının Sağlığa Faydaları

Rezene çayı özellikle yeni anne olmuş kadınlarının sütünü artırması ile bilinir. Rezene kadınlarda süt üretiminin artmasına yardımcı olur.

Rezene çayı ülkemizde çok sık görülen bir rahatsızlık olan kansızlığa da iyi gelir.

Midede bulunan rahatsızlıkların giderilmesine ve hazımsızlığın ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Bağırsak gazlarının giderilmesini sağlar.

Kan basıncının düşmesini sağlayarak tansiyon hastalığının zararlarını en aza indirir.

Vücutta bulunan toksinlerin ve ödemin atılmasına yardımcı olur.

Hormonları kontrol altına alarak menopoz döneminin rahat geçmesini sağlar.

Boşaltım sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Kansere karşı bedeni korur.

Saç sağlığını destekler saçların sağlıklı uzamasını sağlar.

Rezene çayı nasıl demlenir?