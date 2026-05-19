İsrail'in idam kararına tepki: 'Savaş suçuna yasal kılıf!

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından önerilen ve Batı Yaka’daki Filistinliler için idam cezasını öngören yasayı uygulama talimatı vermesi tepkilere yol açtı.

Eski bir Filistinli mahkum olan Raed Abdel Jalil, İsrail’in kurulduğu günden bu yana mahkumları zaten katlettiğini belirterek, bu düzenlemenin mevcut infazları sadece yasal bir zemine oturtacağını vurguladı.

Uluslararası toplumun İsrail’e gerçek bir baskı uygulaması gerektiğini ifade eden Abdel Jalil, şehit edilen Filistinlilerin naaşlarının morglarda ve isimsiz mezarlarda tutulmasının önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

Arap ülkelerinin tutumunun kınama mesajlarıyla sınırlı kaldığını dile getiren eski mahkum, İsrail küstahlığının ancak sert ekonomik yaptırımlarla durdurulabileceğini kaydetti.

İSRAİL VATANDAŞLARI YASA KAPSAMI DIŞINDA

Siyasi analist Maher Safi ise idam yasasının uygulanmasını tehlikeli bir tırmanış ve topyekun bir savaş suçu olarak nitelendirdi.

İsrail’in kapalı kapılar ardında işkence ve kasıtlı cinayetlerle yürüttüğü yargısız infazları yasallaştırdığını söyleyen Safi, düzenlemenin askeri mahkemelere oy birliği gerekmeden, sadece oy çokluğuyla idam kararı verme yetkisi tanıdığına dikkat çekti.

Yasanın doğrudan İsrail hedeflerine yönelik eylemlerle suçlanan mahkumları hedef aldığını belirten Filistinli uzman, "Bu yasanın tehlikesi, İsrail hapishanelerini sadece Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı bir yasal kılıf altında fiziksel infaz alanlarına dönüştürecek olmasıdır" dedi.

Safi, düzenlemenin İsrail vatandaşlarını kapsamadığını vurgulayarak, bu durumun apartheid (ırk ayrımcılığı) politikasını pekiştirdiğini ve yüzlerce Filistinlinin hayatını doğrudan tehdit ettiğini sözlerine ekledi.