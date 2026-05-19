Çok konuşulmuştu! TFF'den flaş tescil kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'deki puan durumlarını resmen tescil etti.

TFF'den yapılan açıklamada, söz konusu liglerde sona eren sezonun puan durumlarının hakem raporlarına göre tescil edildiği belirtildi.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştığı sezonda, Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımları Trendyol 1. Lig'e düştü.

Nesine 2. Lig'den Batman Petrolspor, Bursaspor, Mardin 1969 ve Muğlaspor takımları Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Nesine 2. Lig müsabakaları sonucunda Beykoz Anadoluspor, Kepezspor, Karaman FK, Bucaspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor ve Yeni Malatyaspor takımları Nesine 3. Lig'e düştü.

Nesine 3. Lig'de İnegöl Kafkasspor, 12 Bingölspor, Sebat Gençlikspor, Kütahyaspor, Çorluspor 1947 ve 52 Orduspor takımları Nesine 2. Lig'e yükseldi.

Nesine 3. Lig müsabakaları sonucunda Astor Enerji Çankayaspor, Kestel Çilekspor, Polatlı 1926, Edirnespor, Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, Kilis 1984, Suvermez Kapadokyaspor, Hacettepe AŞ Türk Metal 1963, Artvin Hopaspor, 1926 Bulancakspor, Çayelispor, Giresunspor, İzmir Çoruhlu FK, Afyonspor, Bornova 1877 ve Nazillispor Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

