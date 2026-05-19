ABB, Mogan Gölü'ne atık su attığı için milyonluk cezayı yemişti! AK Partili Ünal'dan çevreyi kirleten CHP'li Mansur'a tepki!
ABB, Mogan Gölü’ne atık su attığı için milyonluk cezayı yemişti! AK Partili Ünal’dan çevreyi kirleten CHP’li Mansur’a tepki!

CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Mogan Gölü’nü kirlettiği gerekçesiyle ağır para cezasına çarptırılması, başkentteki başıbozukluğu gözler önüne serdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Ankara Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölü’ne deşarj edildiği belirlenerek, “Çevre Kanunu kapsamında gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 1️ milyon 6️78 bin TL ceza uygulanmıştı. Sorumlular hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu.

“ANKARA CHP YÖNETİMİNDE GERİYE GİTMEYE DEVAM EDİYOR”

CHP’li ABB’nin çevreyi alenen kirletmesine Akit aracılığıyla tepki gösteren ABB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Fatih Ünal, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ’nin önemli mesire alanlarımızdan Mogan Gölü’ne atık sularını boşaltması, büyük bir sorumsuzluktur. Arıtma tesisleri kurması gereken belediyenin bunu yapmayıp gizli gizli mesire alanlarına, göletlere atık suları akıtması, şehrimizin kirletilmesi açısından çok üzücü bir durum. Şehirlerimizin kirlilikten temizlenmesi gerekirken Ankara’da bu yönde çalışma yapılmadığını görüyoruz. Mansur Yavaş yönetimi yedi yıla yakın zamanda hala belediyeciliği öğrenememiştir. CHP yönetiminde ABB’de yollardaki mazgalların asfalt dökülerek kapatılması yüzünden defalarca sel baskını meydana gelmişti. Geçen yıl yine ASKİ’nin Kesikköprü’den gelen su borularını onaramaması, onardıktan sonra ise basıncı ayarlayamadıkları için defalarca yeniden boruları patlatarak başkentli vatandaşlarımızı haftalarca susuz bırakmışlardı. CHP yönetiminde ABB hala belediyeciliği gerektiği gibi uygulayamıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi otomasyonla su yönetimine geçerek kayıp kaçağı önlerken, Ankara’da hala neredeyse yüzde 50’lere varan kayıp kaçak sorununa çözüm bulunamamıştır. Ankara son yağmurlarla biraz rahatlamış olabilir ama yetkili ve bilgili kadroların göreve getirilerek kayıp kaçakların önlenmesi gerekir. Bunların yanı sıra ana arterlerdeki tamiratlar yıllarca sürüyor. Yollar zaten yetersiz olduğu için trafik felç oluyor. Ne yazık ki Mansur Yavaş yedi yılda belediyeciliği öğrenemedi. ABB’yi icraat yapılmayan, konserlerle algılarla yönetilen bir belediye haline getirdi. Ankara’da metro alanında hiçbir yatırım yapılmadığı gibi ne yolların artırılması, ne ulaşım araçlarının sayısının artırılarak vatandaşların hayatının kolaylaştırılması konularında da hiçbir çalışma yapılmıyor. Maalesef başkent Ankara CHP yönetiminde her geçen gün geriye gitmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

