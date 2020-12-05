Bağırsaklara ne iyi gelir? | Bağırsaklarla ilgili sorunlar yaşam kalitesini son derece olumsuz etkiler. Bağırsak sorunlarından kurtulmak isteyenler ne yiyip ne içmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, rezene çayı bağırsaklara iyi gelir mi?

Rezene çayı bağırsakları çalıştırır mı? | Rezene çayı neye iyi gelir?

Bilim insanları vücudun ikinci beyni olarak bağırsakları gösteriyor. Sağlıklı bağırsaklar demek sağlıklı bir beden demek. Sindirim sisteminizin sağlığı için her gün probiyotik ve prebiyotikler tüketmelisiniz. Ayrıca lif yönünden zengin gıdalar da tüketmelisiniz.

Bağırsak sorunu yaşayanlara genellikle kayısı, probiyotik yoğurt ve kefir gibi ürünler tavsiye ediliyor. Daha kesin bir çözüm arıyorsanız; bağırsaklarınızın mutluluğu için rezene çayı tüketebilirsiniz. Rezene çayı tüketmeye başladıktan sonra bağırsak hareketlerinizin düzene girdiğini fark edeceksiniz.

Rezene çayının faydaları nelerdir?

Rezene düzenli tüketildiğinde kabızlığı ve şişkinliği ortadan kaldırır.

Rezene metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olur.

Bu lezzetli çay tansiyonu dengeler.

Emziren kadınlarda rezene çayı sütü arttırır.

İçeri sayesinde rezene çayı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Migren atakları ırasında tüketilen rezene çayı ağrınızın hafiflemesine yardımcı olur.

Rezene çayı nasıl yapılır?

Rezene çayı yapılışı:

Malzemeler:

1 bardak su

2 çay kaşığı rezene tohumu

Öncelikle suyu bir demliğe doldurun ve kaynamaya bırakın.

Kaynayan suyun içerisine rezene tohumlarını atın.

Tohumlar iki dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Çayı 5-6 dakika dinlendirdikten sonra süzüp bardağınıza alın.

Arzu ederseniz çayınızı limon, bal ve tarçınla tatlandırabilirsiniz.