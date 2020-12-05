  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Rezene çayı bağırsakları çalıştırır mı? | Rezene çayı neye iyi gelir?
Sağlık

Rezene çayı bağırsakları çalıştırır mı? | Rezene çayı neye iyi gelir?

Bağırsakların çalışması için ne yapılır? | Bağırsaklarla ilgili sorunlar yaşam kalitesini bir hayli olumsuz etkiler. Bağırsak sorunları yaşayanlar bu problemi çözmenin yollarını arıyor. Peki, bağırsaklara ne iyi gelir? | Bağırsakların çalışması için ne kullanılır? | Rezene bağırsak sorununa iyi gelir mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-05 19:31:00 -
Rezene çayı bağırsakları çalıştırır mı? | Rezene çayı neye iyi gelir?

Bağırsaklara ne iyi gelir? | Bağırsaklarla ilgili sorunlar yaşam kalitesini son derece olumsuz etkiler. Bağırsak sorunlarından kurtulmak isteyenler ne yiyip ne içmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, rezene çayı bağırsaklara iyi gelir mi?

Rezene çayı bağırsakları çalıştırır mı? | Rezene çayı neye iyi gelir?

Bilim insanları vücudun ikinci beyni olarak bağırsakları gösteriyor. Sağlıklı bağırsaklar demek sağlıklı bir beden demek. Sindirim sisteminizin sağlığı için her gün probiyotik ve prebiyotikler tüketmelisiniz. Ayrıca lif yönünden zengin gıdalar da tüketmelisiniz.

Bağırsak sorunu yaşayanlara genellikle kayısı, probiyotik yoğurt ve kefir gibi ürünler tavsiye ediliyor. Daha kesin bir çözüm arıyorsanız; bağırsaklarınızın mutluluğu için rezene çayı tüketebilirsiniz. Rezene çayı tüketmeye başladıktan sonra bağırsak hareketlerinizin düzene girdiğini fark edeceksiniz.

Rezene çayının faydaları nelerdir?

Rezene düzenli tüketildiğinde kabızlığı ve şişkinliği ortadan kaldırır.

Rezene metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olur.

Bu lezzetli çay tansiyonu dengeler.

Emziren kadınlarda rezene çayı sütü arttırır.

İçeri sayesinde rezene çayı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Migren atakları ırasında tüketilen rezene çayı ağrınızın hafiflemesine yardımcı olur.

Rezene çayı nasıl yapılır?

Rezene çayı yapılışı:

Malzemeler:

  • 1 bardak su
  • 2 çay kaşığı rezene tohumu

Öncelikle suyu bir demliğe doldurun ve kaynamaya bırakın.

Kaynayan suyun içerisine rezene tohumlarını atın.

Tohumlar iki dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Çayı 5-6 dakika dinlendirdikten sonra süzüp bardağınıza alın.

Arzu ederseniz çayınızı limon, bal ve tarçınla tatlandırabilirsiniz. 

Sürekli uykum geliyor neden? | Sürekli uykusuzluk hali tehlikeli mi?
Sürekli uykum geliyor neden? | Sürekli uykusuzluk hali tehlikeli mi?

Sağlık

Sürekli uykum geliyor neden? | Sürekli uykusuzluk hali tehlikeli mi?

Hamilelik çatlağı neden olur? | Hamilelik çatlağı geçer mi?
Hamilelik çatlağı neden olur? | Hamilelik çatlağı geçer mi?

Kadın - Aile

Hamilelik çatlağı neden olur? | Hamilelik çatlağı geçer mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?
Medya

Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?

Haber Global ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programında CHP'li Erdal Aksünger ile hukukçu Serkan Toper arasında kavga çı..
İçişleri büyük operasyonu duyurdu! Komando, JÖH, PÖH...
Gündem

İçişleri büyük operasyonu duyurdu! Komando, JÖH, PÖH...

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Maduro, ABD'nin ahlaksız teklifini açıkladı!
Dünya

Maduro, ABD'nin ahlaksız teklifini açıkladı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin eşiyle iletişime geçerek boşanmaya ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay