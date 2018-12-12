Rezene anne sütünü artırıyor



Rezene veya Raziyane diyoruz. Maydanozgillerden otsu bir bitki bu.. Sarı renkli çiçekleri şemsiye görünümündedir. Meyveleri yeşilimsi esmerdir. Bu meyvelerde, müsilaj, şeker, nişasta, tanen sabit ve uçucu yağ bulunur.

Fakat asıl şifa vesilesi olan tarafı köküdür, kurutulmuş olgun meyvelerindedir. İlaçlarda tohumları ve kökü kullanılır.



Salatasını yapıp yiyebilirsiniz. Önce yeşil renkte ortaya çıkan ve olgunlaştıkça sarımsı hale dönen meyvelerinden ise turşu yapılır.

Çok lezzetlidir.

Yararını sayacak olursak, ilk yazılacak olanlar şunlar:



Mide ve bağırsak gazlarını giderir. Sinirleri ve ağrıları yatıştırır. İştahı açar. İdrar söktürür. Anne sütünü artırır. Boğmaca, dalak hastalıkları ve idrar zorluğunda faydalıdır. Kansızlığı giderir. Kan çıbanı ve göz zafiyetinde de kullanılır. Kalp hastalıkları, romatizma ve üremide faydalıdır. Bronşları boşaltır.

Rezene çayı

Rezene çayı hazırlamak için 1 fincan kaynar suya 1 çay kaşığı rezene atılıp 10-15 dakika kadar demlenir. Rezene çayı öksürük ve akciğer hastalıkları ile damar sertliği ve hazımsızlığa karşı etkilidir. Bebek mamalarına katılırsa bebeklerde gaz şikâyetini azaltır. Rezene çayının bir diğer faydası da arpacık gibi gözkapağı iltihaplarında pansuman olarak kullanılması ile iyileşmeye yardımcı olmasıdır.