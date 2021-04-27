Rezaletleri ile gündemden düşmeyen Meryem Uzerli asıl kökenini açıkladı

Osmanlı tarihini karalamak için piyasaya sürüklen Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynayan, evlilik dışı çocuk sahibi olarak Batılı laikçi yaşam tarzının ağına düşen Meryem Uzerli, DNA testi yaptırdığını ve Rus kökenli olduğunu söyledi.

Kökenini açıkladı

Uzerli, başrolünü üstlendiği Kovan filminin 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'ndeki gösterimi için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmişti. Ödül töreninden sonra açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, DNA testi yaptırdığını ve Rus kökenli çıktığını açıkladı.

Babası Türk, annesi Alman olan Uzerli, geçen sene DNA dizilimini yaptırdığını anlatarak, "Yaptırdığım DNA test sonuçlarında yüzde 6-8 Rus kökenli olduğum ortaya çıktı. Buna çok şaşırdım. Anneme ve babama sorduğumda ise ailenin geçmişinden birçok şey ortaya çıktı." dedi.

Yaptırdığı DNA testinin sonucunu bir sene sonra paylaşan Uzerli, Rusların ağzına bir parmak bal çaldı.