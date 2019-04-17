Rezalet... Peygamber türbesinde hırsızlık! Diyarbakır'da Zülkifl Peygamber Türbesi'ndeki kurşundan yapılan levhalar kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek çalındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Zülküf (Zülkifl) Peygamber Türbesi'nin çatısındaki kurşun levhalar çalındı. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 1991'de tescillenerek koruma altına alınan Kemaliye Mahallesi'ndeki türbenin çatısındaki kurşun levhalar, henüz kimliği belirlenemeyen zanlılarca sökülerek götürüldü. Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, hırsızlığın ardından türbede incelemelerde bulundu. Evsen, AA muhabirine, türbeyi 2015 yılında geniş kapsamlı şekilde restore ettiklerini söyledi. Çatıdaki kurşun levhaların çalındığını belirten Evsen, "Zarar yaklaşık 200 bin lira civarında. Güvenlik güçleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüyor. Türbenin çatısı yeniden onarılacak." dedi.

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