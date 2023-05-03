Rezalet ki ne rezalet! Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinde skandal AK Parti sahnesi
Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder gibi isimlerin yer aldığı Show TV’de yayınlanan 'Aile' dizisinin son bölümünde seçime yönelik AK Parti karşıtı siyasi mesajlar verilmesi dikkat çekti. Canan Erdüder'in odadaki abajuru söndürdükten sonra, "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" sözleri, her fırsatta kutuplaştırmadan şikayet edenlerin halini gözler önüne serdi.
Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder gibi isimlerin yer aldığı Show TV’de yayınlanan 'Aile' dizisinin son bölümünde seçime yönelik AK Parti karşıtı siyasi mesajlar verilmesi dikkat çekti. Canan Erdüder'in odadaki abajuru söndürdükten sonra, "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" sözleri, her fırsatta kutuplaştırmadan şikayet edenlerin halini gözler önüne serdi.
Show TV’de yayınlanan 'Aile' dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümüne 14 Mayıs seçimlerine yönelik AK Parti karşıtı mesajlar damga vurdu. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder gibi isimlerin oynadığı 'Aile' dizisinin son bölümü sosyal medyayı salladı.
Aile dizisinde Canan Ergüder'in oynadığı 'Leyla Soykan' karakterinin "Biraz perdeleri açalım, gün ışığı girsin içeriye" sözleri ve odadaki ampulü söndürdükten sonra oğlunun yanına giderek "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" sözleri dikkat çekti.
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