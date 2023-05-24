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Medya Rezalet ki ne rezalet! Bu ne ilkesizlik yahu?
Medya

Rezalet ki ne rezalet! Bu ne ilkesizlik yahu?

Yeniakit Publisher
2023-05-24 15:50:00 -
Rezalet ki ne rezalet! Bu ne ilkesizlik yahu?

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Millet İttifakı'nın ve onu destekleyenlerin son 6 ay içindeki yalpalamalarına mercek tuttu.

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Millet İttifakı'nın ve onu destekleyenlerin son 6 ay içindeki yalpalamalarına mercek tuttu. “Sürekli yalpalayıp, hangi şarampole yuvarlanacağı belli olmayan böyle bir otobüse biner misiniz?” diye soran Aytuğ, şunları kaydetti:

“Yahu siyaset dediğin, ilkeler üzerine kurulur. Bir görüşü benimser, o yolda zikzak yapmadan yürür, insanları bu yürüyüşe katılmaya ikna etmek için çalışırsın.

Şimdi Millet İttifakı'nın ve onu destekleyenlerin son 6 ay içindeki yalpalamalarına kısaca bir göz atalım:

İttifaktan önce İyi Parti ve Meral Akşener, CHP'nin rakibiydi. Ta ki Meral Akşener uzaktan kumandayla dümeni Millet İttifakı'na kırana kadar. Öyle olunca bir anda baştacı edildi. Derken masadan kalkmaya niyetlendi. Aman ki ne aman... Millet İttifakı trolleri, topyekun üzerine çullandılar, demediklerini bırakmadılar. Masaya döndükten sonra ise tüm yazdıklarını, söylediklerini unutup, methiyeler düzdüler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Memleket Partisi ve onun genel başkanı Muharrem İnce'yi "çantada keklik" gördükleri için ilişmiyorlardı. Ne zamanki İnce, Cumhurbaşkanı adayı oldu, lime lime edildi. Ama kaset kumpasıyla ikna edilip (!) adaylıktan çekilince, Millet İttifakı tarafından "adamın dibi" ilan edildi.

ATA İttifakı'nı kuran Sinan Oğan'dan çok umutluydular. Hatta ilk görüşmeyi Kılıçdaroğlu ile yapınca iyice heveslenip, sosyal medyada adını "gerçek demokrat" filan koydular. O da tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanınca, hunharca lince uğradı.

Menşei ne olursa olsun "benden olanı" arş-ı âlâya çıkartıp, olmayanı yerin dibine gömmek hiçbir sol siyasetin üzerinde bu kadar iğreti durmamıştı

Şimdi size soruyorum: Sürekli yalpalayıp, hangi şarampole yuvarlanacağı belli olmayan böyle bir otobüse biner misiniz?”

 

 

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Yorumlar

Tuğrul

Batıl yenilmeye mahkumdur.

Numan

Valla helal, tam KAPAKLIK bir yazı olmuş.
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