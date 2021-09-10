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Rezalet! Kadınlar saç saça baş başa kavga etti
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Yaşam Rezalet! Kadınlar saç saça baş başa kavga etti
Yaşam

Rezalet! Kadınlar saç saça baş başa kavga etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki farklı kız arkadaş grubunda çıkan tartışma saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 18:45:00 - 2021-09-10 19:08:22

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında saç saça, baş başa birbirine giren kadınların kavgası amatör kameraya yansıdı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Olay, Fatih Mahallesi Nisanur Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki farklı arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Münakaşa şiddetlenip kavgaya dönüştü.

Kadınların saç saça, baş başa kavgası amatör bir kameraya yansıdı. Çekilen görüntülerde 5 kadının birbirlerini darp ettiği görüldü.

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