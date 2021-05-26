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Dünya Rezalet diz boyu! Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrailli heyete danslı karşılama
Dünya

Rezalet diz boyu! Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrailli heyete danslı karşılama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında geçen yıl varılan normalleşme anlaşması yeni bir boyut kazandı. Tel Aviv'den bir heyet BAE'ye ziyareti sırasında dansla karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 11:03:00 - 2021-05-26 11:14:28

BAE'li dans ekibinin gösterisi, İsrailli heyet tarafından ilgiyle izlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında geçen yıl varılan normalleşme anlaşması yeni bir boyut kazandı.

İki ülke, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirmeye karar vermişti.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Tel Aviv'den bir heyetin BAE'ye ziyareti sırasında karşılandığı anlar yer aldı.

İsrailli heyet, burada geleneksel dans ile karşılandı. 5 kişilik dans ekibi, heyet tarafından ilgiyle izlendi.

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Yorumlar

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Zavallılar acıyorum bunlara Allah bunları ve bunun durumunda olanları kurtarsın bu esaretten ve de hidayet versin.
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Emre

Rezil pislikler
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