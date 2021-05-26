Rezalet diz boyu! Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrailli heyete danslı karşılama
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında geçen yıl varılan normalleşme anlaşması yeni bir boyut kazandı. Tel Aviv'den bir heyet BAE'ye ziyareti sırasında dansla karşılandı.
BAE'li dans ekibinin gösterisi, İsrailli heyet tarafından ilgiyle izlendi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında geçen yıl varılan normalleşme anlaşması yeni bir boyut kazandı.
İki ülke, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirmeye karar vermişti.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Tel Aviv'den bir heyetin BAE'ye ziyareti sırasında karşılandığı anlar yer aldı.
İsrailli heyet, burada geleneksel dans ile karşılandı. 5 kişilik dans ekibi, heyet tarafından ilgiyle izlendi.