Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, İyi Parti ve HDP'nin adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yarışı önde tamamladı.

Camiye karşı şampanya patlatıldı

İmamoğlu'nun seçimi kazanmasıyla sokaklara dökülen CHP'liler taşkınlık yaptı. Bir grup CHP'li camiye karşı şampanya patlatma küstahlığında bile bulundu.

Kutsal değerlere yapılan bir saygısızlık büyük tepki çekti.

CHP'nin milli ve manevi değerlere düşman kirli zihniyetinin tezahürü olan bu çirkin görüntüler önümüzdeki 5 yıl boyunca İstanbul'da ne türden manzaralarla karşılaşılacağını gösterdi.

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