Reytinglerde çakılınca… Ece Üner'den bomba itiraflar

Spikerliğe ara verip gündüz kuşağında program yapmaya başlayan ve reytinglere yenilen Ece Üner, konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu. 'Susma' isimli programının reklam filmiyle büyük tepki toplayan Üner, ündüz kuşağı programlarını eleştirdi.

"Haysiyet adlı kitap yazıp, insanların haysiyetlerini gün içinde yaya yaya konuşmak bana dokundu"

Üner, "Çok katmanlı bir sıkıntı var kadın kuşağı programlarında. Bunlardan bir tanesi evet yoksulların mahkemesi orası. Bunu kabul ediyorum. Özellikle Müge Anlı gibi bu işi yıllardır profesyonelce yapan insanların belli mercileri harekete geçirdiği ve insanların derdine derman olduğu boyutu var. Ama bunun yanı sıra benim karakterimde bir insana yanlış ve ters gelebilecek yönleri var. ‘Haysiyet’ adlı bir kitap yazıp, insanların haysiyetlerini gün içinde yaya yaya konuşmak bana dokundu." dedi. Psikolojisinin programlardan sonra bozulduğunu söyleyen Üner, "4-6 kuşağı arasında bir canavar yaratılmış" ifadelerini kullandı.