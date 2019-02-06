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Reynmen (Yusuf Aktaş) kimdir kaç yaşında?

Reynmen takma isimli sosyal medya fenomeni YouTuber Yusuf Aktaş, yayınladığı “Derdim Olsun” isimli şarkısıyla Youtube Türkiye izlenme rekorunu kırmış, daha sonra da Cem Yılmaz ile akraba olduğu ortaya çıkmıştı. İnternette Yusuf Aktaş (Reynmen) kimdir sorusu gündem oldu. Peki, Reynmen (Yusuf Aktaş) kimdir? Yusuf Aktaş kaç yaşında? Yusuf Aktaş nereli? İşte Yusuf Aktaş'ın biyografisi...

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:17
Reynmen (Yusuf Aktaş) kimdir kaç yaşında?

Reynmen takma isimli sosyal medya fenomeni YouTuber Yusuf Aktaş, yayınladığı “Derdim Olsun” isimli şarkısıyla Youtube Türkiye izlenme rekorunu kırmış, daha sonra da Cem Yılmaz ile akraba olduğu ortaya çıkmıştı. İnternette Yusuf Aktaş (Reynmen) kimdir sorusu gündem oldu. Peki, Reynmen (Yusuf Aktaş) kimdir? Yusuf Aktaş kaç yaşında? Yusuf Aktaş nereli? İşte Yusuf Aktaş'ın biyografisi...

Reynmen (Yusuf Aktaş) kimdir kaç yaşında?

Yusuf Aktaş Sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü sosyal medya fenomenlerinin başında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir. Bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.

Yaşantısını İstanbul Bağcılar’da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir. Ve her geçen gün dahada başarılı hale gelmektedir.

Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ile de arası oldukça iyidir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe katetmiştir. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir. Bu video Yusuf Aktaş’ın özellikle sosyal medya’da ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sermiştir. Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong’ta görüşmüştür. Youtube üzerinden yayınlanmış olan videolarının her biri milyonlarca izlenme başarısı elde etmiştir.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:17
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