  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Reyhanlı’da sokağa çıkma yasağı denetimleri devam ediyor

HATAY (İHA) – Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında emniyet ekiplerince denetim yapıldı.

2020-04-18 18:58:47 -
Reyhanlı’da sokağa çıkma yasağı denetimleri devam ediyor

HATAY (İHA) – Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında emniyet ekiplerince denetim yapıldı.


Geçen hafta Hatay’da en çok cezai işlem gören ilçelerden 2. sırada olan Reyhanlı bugün sokağa çıkma yasağı kapsamında hiçbir cezai işlem uygulanmadı. İlçenin tüm giriş çıkışları caddeleri Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde sırasında sokakta işi olmayan kimseye rastlanmadı. İşi olup da dışarı çıkan vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarıldı.


Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, “Reyhanlı halkına bu gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum umarım en kısa zamanda bu korona virüsü belasından milletçe el ele verip kurtulacağız” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı