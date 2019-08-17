Reyhanlı'da mezarların tahrip edilmesi Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıkta bulunan çok sayıda mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Gültepe Mahallesi’ndeki asri mezarlıkta meydana gelen mezar taşlarının kırılması olayıyla ilgili emniyet güçlerinin 6 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıktaki bulunan çok sayıda mezar 15 Ağustos'ta tahrip edilmişti.

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