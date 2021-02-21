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Gündem Reyhanlı'da HTŞ ve DEAŞ mensupları yakalandı
Gündem

Reyhanlı'da HTŞ ve DEAŞ mensupları yakalandı

Reyhanlı ve Narlıca'da sınırdan Türkiye'ye girmeye çalışan 16 kişi yakalandı. Yakalananların 2'sinin HTŞ, 2'sinin de DEAŞ'a bağlı terörist olduğu anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 13:05:00 - 2021-02-21 13:25:38
Reyhanlı'da HTŞ ve DEAŞ mensupları yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerinin yakaladığı kişilerden 2'sinin Heyet Tahrir Şam (HTŞ), 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

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