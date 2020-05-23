Reyhanlı patlamasında hem işini hem sağlığını kaybetti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 7 yıl önce düzenlenen bombalı saldırıda işini ve sağlığını kaybeden 54 yaşındaki Hüseyin Şanverdi, akülü sandalye hayali ile yaşıyor.

52 kişinin öldüğü bombalı saldırı sırasında dükkanı yanan Hüseyin Şanverdi, tansiyonu bir anda yükselince kısmı felç geçirdi. O tarihten bu yana evden dışarı çıkamadığını söyleyen 29 yıllık evli olan 6 çocuk babası Şanverdi, akülü sandalye istediğini ancak alacak gücünün olmadığını söyledi.

Dışarıya çıkıp diğer insanlar gibi gezebilmek istediğini anlatan Hüseyin Şanverdi, ’’2013 yılında Reyhanlı patlamasında dükkanım yandı. O sıralarda kısmı bir felç geçirdim. Hastanede yattım. Reyhanlı’nın en büyük Turkcell bayiisi idim. Türkiye’de en çok faturalı hat satan bayii birincisi oldum. Ama kader beni bu hale getirdi. Şimdi bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacım var. Alacak param yok. Bir yere gidemiyorum. Bir tek tekerlekli sandalye istiyorum. Allah’tan ümit kesilmez" diye konuştu.