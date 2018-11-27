Reyhanın faydaları nelerdir?

Uzman Diyetisyen Yeşim İşgüzar Orak reyhan bitkisinin sağlığımıza faydalarını şöyle anlatıyor:

Sindirim açısından hazmı kolaylaştırır. Mide ve bağırsaktaki şişkinliğin azalmasına yardımcı olur. Mide bulantısı ve bağırsak parazitlerini azaltıcı yönde etki eder. Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur. Sinir sistemini iyileştirerek depresyon eğilimini azaltır, sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi bulunur. Migren ve anksiyeteyi (kaygı bozukluğunu) azaltır. Cildin pürüzsüz olması için kullanılır. Antibakteriyel içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendirici etkisi bulunur. Bronşların boşalması ve akciğer sağlığı açısından etkilidir. İçeriğindeki flavon ve tanenler sayesinde antikanserojen etkisi ile kansere karşı korunmaya yardımcı olur.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Reyhan (fesleğen), hem taze hem de kurutulmuş olarak yemeklerin, salataların ve çorbaların içerisinde kullanılabilir. Baharat olarak ızgara et üzerine de serpilebilir.