Reyhan şerbeti tarifi nasıl yapılır? Reyhan bitkisi nedir, nelere iyi gelir? Reyhanın faydaları

Reyhan bitkisi ballıbabagiller ailesine aittir. Hoş kokusu ile dikkat çeken bu bitki yemeklerde ve şerbetlerde sıkça kullanılır. Reyhan bitkisinin içeriğinde antioksidan oranı çok yüksek miktarda bulunmaktadır. Bu yüzden cilt sağlığından farklı hastalıklara kadar pek çok alanda kullanımı tercih edilir. Sizler için hazırladığımız yazımızda reyhan bitkisi ve kullanımı hakkında merak edilenleri bir araya getirdik.

Reyhan Bitkisi Nedir?

Reyhan bitkisi, bir diğer adıyla reyhan otu ballıbabagiller familyasına ait bir ottur. Reyhan otunun farklı isimleri de bulunur. Yabani fesleğen yer fesleğeni bu isimlerden bazılarıdır. Hoş kokusu ile hem yemekleri hem içecekleri lezzetlendiren reyhan otu fesleğen ile karıştırılır ancak ikisi farklı otlardır. Ilıman iklim bitkisi olan reyhan otu çiçekli bir bitkidir. Beyaz ya da pembe renkli çiçeklere sahiptir. Yemekler ve içecekler dışında sağlık için de kullanılan reyhan tu süs bitkisi olarak da tercih edilebilir.

Reyhanın Faydaları

Hoş kokusu ile yemeklerin de vazgeçilmezi olan reyhanın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından önemli aktarılmaktadır. Saraçoğlu gibi pek çok uzmanın da kullanımını önerdiği reyhanın yararları şunlardır:

Reyhan bitkisi sindirimi düzenleyerek hazımsızlık problemlerinin önüne geçmektedir.

Mide hastalıkları üzerinde iyileştirici etkisi bulunmaktadır.

Mide bulantısı sorunlarına sahip olan kişilerde rahatlama sağlar.

Bağırsaklarda meydana gelen parazit ve bakterileri azaltır.

Vücutta toplanan ödemin atılmasını sağlar.

Sinir sistemine iyi gelir. Sakinleştirici etkisi vardır.

Cilt sağlığı için faydalıdır.

Antibakteriyel bir özelliği bulunmaktadır. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendirir.

Migren gibi ağrı durumlarında ağrının hafiflemesine yardımcı olur.

Bronşları temizler.

Akciğer dostudur.

Tanen ve flavon içeriği ile kanserle mücadelede etkin bir rol oynamaktadır.

Reyhan Bitkisi Nasıl Tüketilir?

Doğanın mucizevi bitkileri arasında yer alan reyhan otu farklı şekillerde kullanılabilir. Taze ve kurutulmuş olarak iki farklı şekilde satışı bulunan reyhan bitkisinin taze ot kullanımı salatalarda tercih edilmektedir. Özellikle diyet yapan kişilerin salatalarında taze reyhan kullanmaları sindirim sistemi ve bağışıklık için önemli bir yere sahiptir. Taze reyhan ile reyhan şerbeti de sıcak havalarda hazırlanarak soğuk bir şekilde tüketilebilir.

Kuru reyhanın kullanım alanı ise daha geniştir. Özellikle etli yemeklerde baharat olarak kullanılan kuru reyhanın çay versiyonu da sağlık için oldukça faydalıdır. Kuru reyhan çayının yapımı da oldukça hızlı ve pratiktir. Kuru reyhan için ihtiyacınız olan malzemeler 1 litre su ve 5 yemek kaşığı kuru reyhandır.

Kuru reyhan çayı yapılışı:

5 bardak suyu kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine 5 yemek kaşığı kuru reyhanı atın ve 15 ila 20 dakika arasında kaynatmaya devam edin.

Reyhan çayı kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Reyhan suyun rengini döndürdüyse çayı süzün.

Reyhan çayının acı bir tadı olabileceği için arzu ederseniz bal ya da limonla karıştırabilirsiniz.

Reyhan Şerbeti Nasıl Yapılır? İçin Malzemeler

1 demet reyhan

5-6 adet limon tuzu

6 su bardağı sıcak su

6 yemek kaşığı toz şeker (eğer çok tatlı sevmiyorsanız, 4 yemek kaşığı kullanabilirsiniz.)

Reyhan Şerbeti Nasıl Yapılır?

Reyhanları güzelce yıkayalım ve tencerenin içerisine alalım.

Üzerine kaynamış sıcak suyu, şekeri ve limon tuzunu ilave edelim.

Toz şeker eriyene kadar karıştırıp, tencerenin ağzını kapatalım. Kesinlikle kaynatmıyoruz. Haşlama yöntemi ile yani sıcak suyun içinde bekletilerek yapılan bir şerbet.

Bu şekilde soğumaya bırakalım.

Ardından tencerenin içerisindeki reyhanları süzgeç yardımı ile süzerek çıkartalım.

Güzelce soğuttuktan sonra, şerbetimizi servis edelim.

Hazırlaması beş dakikanızı bile almayacak mis kokulu Reyhan Şerbeti Tarifi

Malzemeler:

1 demet reyhan

½ limon

½ su bardağı toz şeker

1 litre kaynar içme suyu

Yapılışı:

Yıkadığınız reyhanı geniş bir kaseye koyun. Üzerine yarım limonun suyunu sıkıp ilave edin ve limonun kabuğunu da koyun. Toz şekeri de ilave edin. En son sıcak suyu koyup şeker eriyene kadar ara ara karıştırın.

Reyhan yaprakları suya rengini verip, su ılınınca süzgeç yardımıyla süzerek sürahiye boşaltın. Buzdolabında iyice soğutup servis edin.