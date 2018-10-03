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Reyhan şerbeti tarifi

Reyhan şerbeti nasıl yapılır? İşte reyhan şerbeti için yapmanız gerekenler...

03 Ekim 2018 Çarşamba 22:59
Reyhan şerbeti tarifi

MALZEMELER

1 demet reyhan

10 tatlı kaşığı şeker

3 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

Dilediğiniz miktarda limon suyu

2 lt su

HAZIRLANIŞI:

İlk olarak demet olan reyhanı bir tasın içerisine koyun ve içerisine birkaç damla sirke ekleyerek suyun içerisinde bekletin. Ardından reyhanların iyice temizlenmesini sağlayın.  Reyhanları iyice yıkadıktan sonra bir tencerenin içerisine bir demet reyhanı ilave ederek, içerisine 1 litre su katın.

Ardından tencerenin içerisine limon suyunu, çubuk tarçını ve karanfili ekleyin.

Malzemeleri ilave ettikten sonra tencerenizin kapağını cam bir kapakla kapatın. Reyhan şerbeti ilk olarak mavi, daha sonra mor, son olarak ise kırmızımsı bir renk alacaktır.

Karışımı 15 dk boyunca tencerede beklettikten sonra içerisindeki malzemeleri bir süzgeç yardımıyla süzerek servis edebilirsiniz.

Servis ederken içerisine buz eklemek tadının daha güzel ve serinletici olmasını sağlayacaktır.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 22:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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