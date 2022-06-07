Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbetinin faydaları nelerdir? Ferahlatan içecek
Reyhan otu diğer ismi ile fesleğendir. Ballıbabagillerden olan reyhan güzel kokan bir süs bitkidir. Reyhan şerbeti güzel rengi, ilgi çekici tadı ile sevilen şerbetlerden biridir. Sizler için reyhan şerbetinin yapımını ve faydaları anlattık. İşte, reyhan şerbeti nasıl yapılır, faydaları nelerdir:
Reyhan ve fesleğen aynı şey mi?
Reyhan ballıbabagiller ailesinden olup, diğer adıyla fesleğen olarak bilinir. Yeşil yâda kuru olarak tüketilen fesleğen sağlık açısından faydalıdır. Ilıman iklimlerde yetişir, beyaz-pembe arası çiçek açar ve kendine özgü hoş kokusu olan yapraklara sahip bir bitkidir.
Reyhan şerbeti Türk mutfağının sevilen ve vazgeçilmez şerbetlerinden biridir. Reyhan güzel kokusu, aromatik tadı ile sevilen bir yeşillik olarak kullanılabilir. Salata, içecek ve yemeklerinizin içerisine çok yakışır. Reyhan ile hazırlanan en popüler ürün kesinlikle şerbetidir. Reyhan şerbetini hazırlamak çok kolaydır aynı zamanda lezzetlidir. Sizler için reyhan şerbetinin faydalarını ve nasıl hazırlandığını anlattık. İşte, reyhan şerbeti nasıl yapılır, faydaları nelerdir:
Reyhan Şerbeti Nasıl Yapılır?
Malzemeler:
- 1 lt sıcak su
- 3/4 su bardağı toz şeker
- 1 demet reyhan (Sapı ve yaprağı birlikte)
- 1/2 adet limon
- 1 adet çubuk tarçın
- 1-2 adet karanfil
Yapılışı:
İlk olarak reyhanları sap ve yapraklarıyla birlikte limon ve şekerle ovun, reyhanlar iyice rengini versin.
Ardından reyhan karışımının üzerine tarçın ve karanfilleri de koyarak, tüm malzemenin üzerine sıcak suyu ekleyin.
Hazırladığınız karışımı oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin. Soğuyunca buzdolabına kaldırın. Şerbet dinlenince süzün delikli süzgeç ile süzün.
Reyhan Şerbetinin Faydaları
- Hafıza güçlendirir.
- Stresi azaltır.
- Depresyona iyi gelir.
- Kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur.
- Hazımsızlığa iyi gelir.
- Kansızlığa iyi gelir.
- Hipertansiyonu olan kişilerde kan basıncını düşürür.
- Diş çürümesine neden olan bakterilerin büyümesini engeller.
- Öksürük giderici etkisi vardır.