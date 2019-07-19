Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifi

Güçlü antioksidan olan reyhan bitkisi renk ve koku verme özelliği yanı sıra sağlık açısından oldukça faydalıdır. Reyhan tüketmenin kanser hücresi oluşumunu ciddi oranda engellediği biliniyor. Reyhan şerbeti de bu açıdan çok faydalı bir içecek. Hem rengi hem aroması ile çok beğenilen reyhan şerbetinin yapılışı merak ediliyor. Reyhan şerbeti nasıl yapılır? İşte reyhan şerbeti tarifi haberimizde...

Fesleğen olarak da bilinen reyhan; tek yıllık ve otsu yapıda olup, ılıman ve sıcak iklimlerde çok yıllık gibi davranabilen, genelde yarı yatık şekilde veya dik gelişen bir bitkidir. Yetişkin reyhan bitkilerinin boyları genellikle 20 ila 80 cm arasındadır. Reyhanın saplarının ucunda çiçek kümeleri oluşur. Çiçeğin taç yaprakları, pembe veya beyaz renkte olmaktadır.

Reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Malzemeler

1 demet reyhan

10 tatlı kaşığı şeker

3 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

Dilediğiniz miktarda limon suyu

2 lt su

Yapılışı:

İlk olarak demet olan reyhanı bir tasın içerisine koyun ve içerisine birkaç damla sirke ekleyerek suyun içerisinde bekletin. D aha sonra reyhanların iyice temizlenmesini sağlayın. Reyhanları iyice yıkadıktan sonra bir tencerenin içerisine bir demet reyhanı ekleyerek, içerisine 1 litre su ilave edin.

Daha sonra tencerenin içerisine limon suyunu, çubuk tarçını ve karanfili ilave edin.

Malzemeleri ilave ettikten sonra tencerenizin kapağını cam bir kapakla kapatın. Reyhan şerbeti ilk olarak mavi, daha sonra mor, son olarak ise kırmızımsı bir renk alacaktır.

Karışımı 15 dk boyunca tencerede beklettikten sonra içerisindeki malzemeleri bir süzgeç yardımıyla süzerek servis edebilirsiniz.

Servis ederken içerisine buz eklemek tadının daha güzel ve serinletici olmasını sağlayacaktır.

Reyhanın faydaları nelerdir?

Potasyum ve kalsiyum için iyi bir kaynak olan reyhan bitkisi, geleneksel tıpta; anksiyete, diyabet (tip 2), kardiyovasküler hastalıklar ve baş ağrısı için, antikatarakt, antiinflamatuar, antifungal, antibakteriyal, antiviral etkileriyle, tedavi amaçlı geniş bir kullanım alanına sahip olan, oldukça popüler ve yenilebilir bitkidir. İçeriğindeki lutein, lupeol ve öjenol miktarları sayesinde, meme kanseri hücreleri üzerinde sitotoksik etkiler göstermektedir. Aynı zamanda, içerisindeki flavonoller ve lutein sayesinde ise; hipertansiyon, sindirim rahatsızlıkları, kanser (meme, serviks, kolon, pankreas) hastalığının riskini azaltmaktadır.

Reyhan nasıl tüketilir?

Reyhan bitkisi; yatıştırıcı, mide için yararlı, diüretik, gaz ve balgam söktürücü etkilere sahiptir. Soslarda, salata malzemesi olarak, kurutularak baharat amaçlı ya da direkt tüketim gibi birçok şekilde tüketilebilir. Seçerken ıslatılmamış olmasına, yapraklarının taze olmasına bakılmalı, buzdolabında kuru şekilde ve kapalı bir kapta saklanmalıdır.