Reyhan bitkisinin faydaları nelerdir? Reyhan (Fesleğen) nasıl kurutulur? Reyhan şerbeti tarifi

Cennet çiçeği olarak da bilinen reyhan yaz aylarını vazgeçilmezidir. Fakat sadece tazesi yaz mevsiminde olan ve diğer mevsimlerde ise kurusu tercih edilmelidir. Yemeklere tat veren bir baharatta türüdür. Ayrıca şerbeti de yapılan bu bitkinin birçok inanılmaz faydası da bulunmaktadır.

Reyhan Bitkisinin Faydaları Nelerdir?

Bağırsakları ve mesaneyi temizler.

Cildi güzelleştirir ve parlaklık verir.

Midede hastalıklara iyi gelir ayrıca mideyi de temizler.

Bağırsakların çalışmasını da sağlar.

Ayrıca reyhan koklamak baş ağrısına iyi gelir.

Reyhan cilde sürüldüğü zaman hoş kokusunu bırakır.

Özellikle susuzluk çeken insanlar çiğnediği zaman susuzluğu da giderir.

Uykusuzluğa iyi gelir. Hoş kokusu uyku getirir.

Sara hastalığına da çok faydalıdır.

Bağırsakları güçlendirir.

Kötü kolestrolü düşürür.

Mide asidini düzenler.

Hazımsızlık sorununu giderir.

Migren ve baş dönmesine de karşı faydalıdır.

Gözlerin kuvvetlenmesine ve parlamasını sağlar.

Kalp dostudur ve kalbe kuvvet verir.

Özellikle bağırsak kurtlarını dökmede çok iyidir.

Çocukların yattığı yerlere konulması da çok faydalıdır. Özellikle bebeklerin beşiklerine asılabilir.

Kurumuş reyhanı eve asmakta eskiden gelen bir kültür ve faydalı olduğu da bilinir.

Saçlar problemi olanlar ve saçlarının güzel kokmasını isteyenler için banyo sularına rehan atabilirler.

Yemeklerde kullanıldığı zaman lezzet katar.

Ayrıca reyhanın şerbeti de yapılmaktadır.

Öksürüğe iyi gelir.

Bağırsak gazına iyi gelir.

Ödem artırır.

Solunum yollarını rahatlatır.

Yatıştırıcı etkisi vardır.

Sigara bıktırmaya yardım eder.

A vitamini bakımından zengindir.

Radyasyona karşı da iyi gelir.

Süt artırıcı özelliği de bulunmaktadır.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Halsizliğe ve yorgunluğa iyi gelir.

Soğuk algınlığına karşı savaşır.

Yağ yakıcı özelliği de bulunmaktadır.

Reyhan Nasıl Kurulur?

Yeşili sadece yaz mevsiminde olduğu diğer mevsimlerde de kullanmak için kurutulması gerekir. Reyhanı kurutmadan önce güzelce yıkayın. Yıkadıktan sonra Kalın olan saplarını ayırın ve gazetenin üzerine koyun nemsiz sıcak, rüzgarsız bir ortamda kurutun. Ara karıştırın ve ters düz yapın. Tamamen kuruduktan sonra elinizle ufalayın. Çayını da bu kurumuş reyhandan yapabilirsiniz.

Reyhan Şerbeti Tarifi Osmanlı Saray Mutfağından için Malzemeler

Malzemeler:

1 demet reyhan

½ limon

½ su bardağı toz şeker

1 litre kaynar içme suyu

Reyhan şerbeti tarifi nasıl yapılır?

Yıkadığınız reyhanı geniş bir kaseye koyun. Üzerine yarım limonun suyunu sıkıp ilave edin ve limonun kabuğunu da koyun. Toz şekeri de ilave edin. En son sıcak suyu koyup şeker eriyene kadar ara ara karıştırın.

Reyhan yaprakları suya rengini verip, su ılınınca süzgeç yardımıyla süzerek sürahiye boşaltın. Buzdolabında iyice soğutup servis edin.