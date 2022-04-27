Reuters'ten Türkiye için Suudi Arabistan iddiası

Reuters'ın iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a Perşembe günü gideceğini öne sürdü.

Ajansın iki kaynağa dayandırdığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geleceği ifade edildi.

Üst düzey bir yetkili, "Erdoğan’ın Perşembe günü Suudi Arabistan’a gitmesi planlanıyor. Bu yönde bir hazırlık var. Bir gece kaldıktan sonra Güney Afrika’da birkaç ülkeyi daha kapsayan ziyareti olacak" dedi.

Ancak Türkiye'de yetkili makamlardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği etkinliğinin çıkışında bir kişinin sorusunu yanıtlarken, Suudi Arabistan'a gideceğini açıklamıştı.