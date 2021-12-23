Reuters'dan bomba açıklama! İşte hükümetin dolar/tl kuru hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pazartesi günü açıkladığı dövize karşı TL mevduatı planı etkisini göstermeye devam ediyor.

Reuters'da Türkiye'de Hazine Bakanlığı'na yakın kaynaklar, 'iddialı ama riskli' olarak nitelendirdikleri bu planının dövizdeki hızlı yükselişe karşı önceden düşünüldüğünü ve Dolar'ın Türk lirası karşısında 18'lik 'kırmızı çizgiyi' geçmesi üzerine uygulamaya konduğunu söyledi.

Tartışılan planlar arasında Merkez Bankası tarafından dövize karşı TL mevduatlardaki kayıplara devlet garantisi sağlama fikri vardı.

2018'de gündeme gelen plan riskler nedeniyle rafa kaldırılmış

Ancak aynı kaynaklara göre bu fikir 2018'deki son para krizinin ortasında da gündeme gelmiş ve riskler nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

Hükümet, pazartesi günü TL'nin değerinin ABD Doları karşısında rekor düşük seviyeye inmesi üzerine son planı hayata geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dövize endeksli TL mevduat" kararını duyurması sonrası da Dolar hızla 12 seviyelerine kadar geriledi.

"Dolar/TL kurunun 9 olması hedefleniyor"

Başka bir kaynak ise, "Dolar 9 civarına düşerse, bu iyi bir seviye" dedi. Diğer bir kaynak da , hükümetin Dolar/TL değerlemesinin 9 aralığında konsolide olmasını umduğunu; ancak birkaç ay boyunca dolar karşısında 12 ila 14 arasında kalacağını beklediklerini ifade etti.

"Berat Albayrak plana karşı çıkmış"

Hazine Bakanlığı ekibinin çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ve 2018'de üzerinde durulmuş olan kur korumalı mevduat planına karar verdiğini kaydeden kaynak, o dönemde eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın bu plana karşı oy kullandığını söyledi.