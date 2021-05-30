Reuters son dakika olarak servis etti! ABD’de saldırı

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir bilardo salonunun dışında bir silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Polis yetkililerinin açıkladığı bilgiye göre saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Miami-Dade polis müdürü Alfredo Ramirez, "20'den fazla kurbanın vurulduğu ve 2'sinin ne yazık ki öldüğü başka bir korkakça eylemin sahnesindeyim." ifadelerini kullandı.

CNN'de yer alan habere göre, beyaz bir aracın içinden inen üç kişi silahlarıyla kalabalığın içine girdi ve kalabalığa ateş etmeye başladı.