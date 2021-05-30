  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Psikiyatrik tedavi gördüğü iddia edilen kadının evinde yangın
Moto3 Dünya Şampiyonası'nda feci kaza! 19 yaşında hayatını kaybetti
"İsrail'in aileleri hedef alması kasıtlı ve planlı"
Didier Six: Türkiye şampiyon olabilir
Dünya Reuters son dakika olarak servis etti! ABD’de saldırı
Dünya

Reuters son dakika olarak servis etti! ABD’de saldırı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir bilardo salonunun dışında gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 16:05:00 - 2021-05-30 16:08:18
Reuters son dakika olarak servis etti! ABD’de saldırı

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir bilardo salonunun dışında bir silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Polis yetkililerinin açıkladığı bilgiye göre saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Miami-Dade polis müdürü Alfredo Ramirez, "20'den fazla kurbanın vurulduğu ve 2'sinin ne yazık ki öldüğü başka bir korkakça eylemin sahnesindeyim." ifadelerini kullandı.

CNN'de yer alan habere göre, beyaz bir aracın içinden inen üç kişi silahlarıyla kalabalığın içine girdi ve kalabalığa ateş etmeye başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay