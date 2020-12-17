Reuters paylaştı! Şaşkına çeviren görüntüler

Dünyada 75 milyona yakın insanı etkileyen, 1,6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs salgını 1 sene önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Ülkede hayatın normale dönmesiyle gece hayatı da hareketlenmeye başladı.

Salgın bütün dünyada yayılmaya devam etse de Çin, aylar önce Wuhan'da vaka kalmadığını açıkladı. Ülkede günlük vaka sayısı ise açıklanan verilere göre 20'yi geçmiyor.

Ülke genelinde vakaların azalmasıyla beraber Çin'de gece hayatı dahil olmak üzere yaşam normale dönmeye başladı.

Reuters, salgından 1 yıl sonra Wuhan sokaklarını ve gece hayatını görüntüledi. Görüntülerde dünyada yeniden kapanmaların artmasına karşın Wuhan'da hayatın Aralık 2019 öncesine döndüğü görüldü.

"Viral zatürre" olarak ortaya çıkmıştı

Çin ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü'nü, 31 Aralık tarihinde bir "viral zatürre" konusunda uyarmış, bazı hastaların pazardaki satıcılar ve alışveriş yapanlar olduğu anlaşılınca, pazar kapatılmıştı. 11 milyon nüfuslu kentte 50 bin vaka saptanırken, 4 bin kişi öldü. Kentte hızla 76 gün sürecek karantinaya gidildi. Bu sıkı önlemlerden sonra Çin'de vakalar olmasına karşın, Wuhan'da birkaç aydır hiçbir vaka bildirilmedi.