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Reuters haber ajansı duyurdu! Birkaç gün içinde çekilecekler

Reuters haber ajansı, ABD'nin, Suriye'deki askeri birliklerinin büyük bir kısmını önümüzdeki birkaç gün içinde çekebileceğini duyurdu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:46
Reuters haber ajansı duyurdu! Birkaç gün içinde çekilecekler

Reuters haber ajansının kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Suriye'deki askeri birliklerinin büyük bir kısmını en yakın zamanda çekebileceği, tüm askerlerin çekilmesinin ise 2 haftadan fazla sürebileceği belirtildi.

"Askerlerin büyük bir kısmı birkaç gün içinde çekilecek"

Daha önce ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD destekli Kürt güçleriyle Türk askerleri arasındaki çatışmada arada kalmaması amacıyla 1000 kadar ABD askerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan kaydırılacağını duyurmuştu.

Diğer yandan adlarının açıklanmasını istemeyen 2 ABD'li bürokrat, Reuters'e verdikleri demeçte ABD'nin birkaç alternatif üzerinde durduğunu ve askerlerin büyük bir kısmının önümüzdeki birkaç gün içinde çekileceğini ifade etti.

"Çekilme 2 haftayı geçebilir"

Bunun yanı sıra tüm birliklerin çekilmesinin 2 haftayı geçebileceği, fakat beklenenden daha kısa zaman da alabileceği kaydedildi.

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 00:46
  1. ABD
  2. Suriye

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