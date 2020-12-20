Reuters görüntüleri tüm dünyaya servis etti! Japonya’da enteresan olay

Japonya’nın en aktif yanardağ olan Kyushu adasındaki Sakurajima 17 Aralık'ta yeniden faaliyete geçmişti. Yanardağda külleri bir kilometre kadar yukarıya yükselen patlamada, aynı anda yıldırım da düşmesi objektife yansıdı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Sakurajima'da 17 Aralık'ta bir patlama yaşandı. Yanardağdan fışkıran küller iki kilometreyi aşan bir yüksekliğe ulaştı. Civar köylerde oturanlar patlamayı canlı olarak izledi. Patlamada can veya mal kaybı olmadı. Japonya'daki bir yanardağ patladığı sırada gökyüzünde oluşan yıldırımın görüntüsü ise kendine hayran bıraktı. Hava yükselen kül bulutları arasında oluşan yıldırımsa Reuters'tan bir fotoğrafçının kamerasına yansıdı.

Nedeni tam olarak bilinmiyor

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, volkanik yıldırım olarak da bilinen doğa olayının nasıl ortaya çıktığı henüz tam anlaşılamıyor. Bilim insanları, kül bulutu içindeki yüklü parçacıkların sürtünmesi sonucu oluşan elektrik nedeniyle yıldırımın ortaya çıktığını düşünüyor.