Retrica Sezon 2’yi piyasaya sürdü

Retrica, geliştirilmiş arayüz tasarımı ve kullanıcı deneyimi özelliğine sahip Sezon 2’yi piyasaya sürdü.

Kullanıcıların farklı renkleri ve ışıkları bir araya getirmesine olanak tanıyan fotoğraf uygulaması Retrica, çok yönlü fotoğraf uygulamasının tamamen güncellenmiş sürümünü piyasaya sürdü.

Kullanıcı eğilimlerini inceleyecek ve uygulamanın kullanılabilirliğini sonuçlara göre iyileştirecek şekilde tasarlanmış Retrica Sezon 2 adlı bu güncelleme, arayüzünü ve kullanıcı deneyimini basitleştiriyor ve filtre koleksiyonu uygulamasını kolaylaştırıyor. Kullanıcıların daha eğlenceli bir deneyim yaşaması için farklı görüntü boyutları, zum bulanıklık efektleri ve zaman damgası özellikleri ilave edildi.

Uygulamanın sunduğu Inspiration Hizmeti, ‘View Finder’ (Vizör) ve ‘Insight’ özelliklerini içeriyor. Uygulama ile çekilen fotoğrafları paylaşmaya olanak tanıyan View Finder ile ‘sahne deneyimi’ paylaşılabilecek. Inspiration ile gönderilen bir fotoğrafa tıklanması halinde benzer renk etkisi oluşturan filtreler görülebilecek.

Retrica CEO’su Sangwon Park, konuya ilişkin"Global çapta artan öz çekim trendleriyle büyümeye devam eden Retrica, yepyeni bir adım atmaya hazır. Retrica’nın filtreleri, kullanıcıların deneyimlediği sahneleri eksiksiz kaydedecek en basit ve en kolay araçtır. Retrica, renkleri, gölgeleri ve ışıkları bir araya getirerek yeni filtreler geliştirmeye ve dünya çapındaki akıllı telefon kullanıcılarının daha güzel, harikulade ve hassas fotoğraflar çekmesine olanak tanıyacak” dedi.