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Resulayn'da 6 keskin nişancı etkisiz hale getirildi

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'nin 6 keskin nişancısı etkisiz hale getirildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:16
Resulayn'da 6 keskin nişancı etkisiz hale getirildi

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çatışmalar sürüyor. 3 koldan gerçekleştirilen operasyonda, öğleden sonra, Resulayn'ın güney bölgesinde bulunan gümrük kapısı yakınlarında çatışmalar yoğunlaştı.

Kenar mahallelerde yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi 6 keskin nişancı, etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise sağ ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Resulyan'ın güneyindeki Aliye ve Hırbet Naime köylerini ele geçirdi. Zaman zaman şiddetli çatışmaların olduğu kent merkezindeki çırçır fabrikasında yangın çıkması üzerine Resulayn'ın duman altında kaldığı görüldü.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:16
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Şanlıurfa
  3. Ceylanpınar
  4. Suriye Milli Ordusu (SMO)
  5. PKK/YPG
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  7. keskin nişancılar

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