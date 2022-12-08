Resul Kurt'tan EYT açıklaması: Bir sinyal alınmış oldu

Son dakika... AK Parti MKYK üyesi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt milyonların merakla beklediği EYT'nin kapsamı, ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağına ilişkin önemli bilgiler verdi.

AK Parti MKYK üyesi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt milyonların merakla beklediği EYT'nin kapsamı, ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağına ilişkin önemli bilgiler verdi.

2022 yılının ikinci yarısında çalışmaları hızlanan EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis'e gelecek. Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk etapta 1,6 milyonu aşkın kişi emekli olacak. Son kararı Başkan Erdoğan'ın 12 Aralık 2022 tarihinde Kabine Toplantısı sonrası açıklaması bekleniyor.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği tarih artık yaklaşırken konuya ilişkin detaylar da gelmeye devam ediyor.

Doç.Dr. Resul Kurt A Haber ekranlarından yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında milyonların merakla beklediği EYT'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti MKYK üyesi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt'un EYT ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

"Yaş sınırı hiç olmasın istediler"

Uzun bir süre EYT için 48-50 yaş kriterinin geleceğini düşünüyorduk. Son bir aydır bu durum konuşulmuyor. EYT'nin çözüleceği haberleri çıkınca EYT'li insanlar yaş sınırı hiç olmasın istediler.

"EYT'lilerin de beklentisi karşılanacak gibi duruyor"

Son bir ayda da EYT ile ilgili herhangi bir yaş kriteri aranmayacağı, 1999 öncesi yaş şartı olmayan kadınların 20, erkeklerin 25 sigortalılık süresi kapsamında emekli olacağı konuşuluyor. Bir sinyal alınmış oldu. EYT'lilerin de beklentisi karşılanacak gibi duruyor.

"Şu anki beklenti yaş olmaması"

Burada ekonomik açıdan büyük de bir rakam olacak. EYT kapsamında olan vatandaşlara bir yanıt verilecek. Eskilerin tabiriyle ayran kabardı. Şu anki beklenti yaş olmaması.

"Bir musluk değiştirecek usta yok"

Farklı taleplerde gündeme geldi. Staj sigortası bunlardan biri. Meslek liseleri Türkiye'nin kurtuluşudur. Bir musluk değiştirecek usta yok. Meslek liselerinin de önemsenmesi lazım. Gerekirse devlet uzun vadeli primleri de ödemeli. Biz vatandaşlarımızı gençlerimizi meslek liselerine yönlendirmezsek yarın mesleksiz kalan bu gençlerimiz hiçbir vasıfları olmayınca düz bir süpermarkette kasiyerlik yapacak üniversiteli kardeşlerimiz olur.