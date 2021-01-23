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Medya Resul Dindar kimdir? Kaç yaşında?
Medya

Resul Dindar kimdir? Kaç yaşında?

Karmate ve Nayino albümleri ile tanınan Resul Dindar, Türkçe'nin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri ile şarkıları ile tanındı. Peki, Resul Dindar kimdir? Kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 21:39:00 -
Resul Dindar kimdir? Kaç yaşında?

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar, müzikal çalışmalarının yanı sıra katıldığı programlarla da gündeme geliyor. Seslendirdiği Karadeniz müzikleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Resul Dindar, 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate grubunu kurmuştu. Şarkıları ile meşhur olan şarkıcı Resul Dindar'ın hayatı hakkında detaylar merak ediliyor.

Resul Dindar kimdir?

Türk halk müziği ses sanatçısı Resul Dindar, 24 Ocak 1982 tarihinde Artvin'de dünyaya geldi.

2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı.

Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

Derya Batum Dindar ile evli olan Resul Dindar'ın 2019 yılında dünyaya gelen 1 kızı var.

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