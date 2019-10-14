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Resualyn'da teröristlerin kaçış anı böyle görüntülendi

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:32

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Türk askerleri Resualyn'da kontrolü sağladı. Kontrol sağlanan bölgede teröristlerin kaçış anları kameraya yansıdı.

Geri çekilme anları görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu arkerlerinin de katıldığı Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı gibi devam ediyor.

Hava Kuvvetleri ile karadan topçu birliklerinin PKK/PYD-YPG'li terörislerin mevzilerini bomba yağdırması ile başlayan harekatta daha sonra zırhlı birlikler Tel Abyad ile Rasulayn'a ilerlemeye başladı. Yaşanan çatışmaların ardından birlikler Resualyn'a girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi.

Yerel kaynaklardan elde edilen görüntülerde silahlı bir teröristin diğer teröristleri çağırması görülüyor. Kısa süre görüntüye giren ve birinin omuzunda, omuzdan atılan ısı güdümlü füze sistemi bulunan 3 terörist daha beliriyor. 4 terörist evlerin arasından kaçarak gözden kayboluyor.

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 00:32
  1. Ordu
  2. Resualyn
  3. Türk askerleri
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Suriye
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri

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