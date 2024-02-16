Restoranlarda pişi bu şekilde hazırlanıyor ve yağ çekmiyor; İşte pişinin püf noktası, pratik pişi tarifi…

Restoranlarda pişi hazırlamanın incelikleri ve püf noktaları, lezzetli ve yağ çekmeyen bir sonuç elde etmek için oldukça önemlidir. Pişi, hamurun mayalanması ve kızartılması sürecinde dikkat edilmesi gereken birkaç noktayı içerir. İşte pişi yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları:

1. Hamurun Kıvamı: Pişi hamurunun kıvamı oldukça önemlidir. Hamurun çok sert olmaması ve ele yapışmaması gerekmektedir. Bu sayede pişirme esnasında hamurun dağılmaması sağlanmış olur.

2. Hamurun Dinlenmesi: Hamurun dinlendirilmesi, pişinin kabarmasını ve iç kısmının yumuşak olmasını sağlar. Hamurun en az 30 dakika dinlendirilmesi önerilmektedir.

3. Yağın Isısı: Pişi kızartılırken kullanılan yağın ısısına dikkat etmek gerekmektedir. Yağın çok sıcak olması durumunda pişi dışı hemen kızarırken içi çiğ kalabilir. Bu nedenle orta ateşte kızartma yapmak daha uygun olacaktır.

4. Pişirme Süresi: Pişilerin her iki tarafının da eşit şekilde kızarması için pişirme süresine dikkat etmek gerekmektedir. Her iki tarafın da altın rengini alması için yaklaşık 2-3 dakika pişirilmesi yeterli olacaktır.

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5. Pişilerin Süzülmesi: Pişiler kızartıldıktan sonra fazla yağını süzmeleri için kağıt havlu üzerine alınmalıdır. Bu sayede fazla yağdan arındırılmış ve daha hafif bir lezzet elde edilmiş olur.

PİŞİ TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

3 - 3,5 su bardağı un

Kızartmak için:

1 su bardağı sıvı yağ

TARİF

Yumurta ve yoğurdu güzelce çırpın. İçine tuz ve kabartma tozu ekleyin.

Azar azar unu ekleyip, ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurun.

Hamurunuzu on dakika kadar dinlendirdikten sonra merdane yardımıyla açın. Orta kalınlıkta bir hamur olmalı.

İster bardak yardımıyla isterseniz yuvarlak bir kalıpla hamurunuzu kesin.

Yağı ocağa alın. Yağınız iyice kızınca pişileri tavaya alıp arkalı önlü kızartın.

Tüm hamuru bu şekilde kızarttıktan sonra pişileriniz hazır!

AFİYET OLSUN!