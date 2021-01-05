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Yaşam Restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar ve restoranlar açılacak mı?
Yaşam

Restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar ve restoranlar açılacak mı?

Kafeler, lokantalar ve restoranların Ocak ayı içerisinde açılacağı iddia edildi. İddianın ardından vatandaşlar "Restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar ve restoranlar açılacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, konu ile ilgili bir açıklama var mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 00:54:00 -
Restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar ve restoranlar açılacak mı?

Kafelerin 15 Ocak'ta açılacağı iddiası, koronavirüste vaka sayısında yaşanan düşüşün ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararla 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle paket servis, gel al şeklinde hizmet vermeye başlayan kafe, restoran ve lokantaların açılacağı tarihle ilgili geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi yazarı Orkun Ün, yazı kaleme aldı. Ün, kafelerin 15 Ocak 2021 tarihinde açılacağını köşesinden okuyucularla paylaştı. İşte, kafe, restoran ve lokantalarla ilgili son durum.

Restoranlar açık mı?

İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

Restoranlar ne zaman açılacak?

Kafelerin ne zaman açılacağı resmi açıklamalar ile takip ediliyor. Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararla beraber, restoran, lokanta gibi yerler 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde faaliyet göstermeye başlamıştı. Kafelerin 15 Ocak'ta yeni normal ile açılacağı gündeme geldi. Ancak konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

Kafe, restoran ve lokantaların durumunun Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri ile istişare edilmesi ve nihai kararın verilmesi bekleniyor.

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