Restoranlar açılacak mı? Yeni bir karar çıktı mı?

Son Dakika Haberi; Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı 2 saat sürdü. Kabine Toplantısı'ndak onuşulması beklenen restoran, kafe , lokanta gibi işyerlerinde uygulanan kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı merak konusu. Peki, son durum ne?

Restoranlar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda restoren, kafe ve lokantalardaki kısıtlamalara ilişkin her hangi yeni bir karar bulunmuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

''Bir yandan salgınla mücadelemize bir yandan da eser çalışmalarımıza hız verdik. Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz.

Haberleşmeden enerjiye, çevrenin korunmasından savunma sanayiine kadar geniş kullanım alanına sahip uzay ve uydu teknolojilerinde ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız.

TÜRKSAT 5A uydumuzu 8 Ocak'ta yörüngesine yolcu ettik. Uzay çalışmalarında uzak mesafelerdeki uydular yerine düşük maliyetteki sebebi nedeniyle mikro uyduların önemi artıyor. Bu amaçla ülkemizde mikro uydu tesisi kurmaya başladık. Geniş bir kullanım alanına sahip Uzak ve Teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız.

23 Ocak'ta İstanbul fırkateyni denize indirildi. Türk Savunma Sanayii denizcilik alanında önemli yol kattetti.

Reform dinamik bir süreci kapsıyor. Milletin beklentilerine göre yeni reform çalışmaları yapıyoruz. Her kim reforma ihtiyaç yok derse, o kişi toplumdan da dünyadan da habersizdir.

Her alanda bölgesel liderlik politikası izliyoruz. Köklü reform çalışmaları artık ertelenemez. Reformlar hazırlanırken toplumun her kesimiyle görüşmeler yapıldı, taslaklar çıkarıldı. Yakında reform paketlerimizin felsefesini, amaçlarını, hedeflerini ve faaliyet başlıklarını içeren kapsamlı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız

YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI

Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz. Şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Yasamanın alanındaki konularla ilgili Meclis'te, idari konularla ilgili Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız.

Son uluslararası analizler, G20 ülkeleri içinde 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatabilecek iki ülkenin Türkiye ve Çin olduğunu gösteriyor. 2020'de toplam 10 bin 505 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgelere istinaden 238 milyar liralık sabit yatırıma destek vereceğiz. Söz konusu yatırımlar tamamlandığında 305 binin üzerinde ilave istihdamı ülkemize kazandırmış olacağız.

Yılın ikinci yarısında dünyadaki gelişmeler ve ülkemizde aldığımız tedbirlerle gıda fiyatlarındaki oynaklığın azalacağını düşünüyoruz.

FAHİŞ GIDA FİYATLARI

Kuraklığın bazı bölgelerde üretimi düşürmesi tüm dünyada gıda fiyatlarını hareketlendirmiştir. Üç beş aç gözlü tüccarın milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız. Tarla veya fabrikayla market arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması bizi de rahatsız ediyor. Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketici cephesinde oluşturduğu tahribatın farkındayız. Gıda enflasyonu en büyük tehditlerden biridir.

Sahadaki aşı çalışmaları belirlenen ölçüde sürüyor. Salgın tedbirlerini gözden geçirdik. Yerli aşı çalışmalarına öncelik vermeliyiz.

KÖY OKULLARI 15 ŞUBAT'TA AÇILIYOR

15 Şubat'ta köy okullarında eğitim ve öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak vaka sayısının artması durumunda tekrar bu eğitime ara verilebilecek.

OKULLAR 1 MART'TA KADEMELİ BAŞLIYOR

1 Mart'tan itibaren il bazında vaka durumuna bakılarak eğitim ve öğretime geçilmesine karar verdik. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak.