  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Restoranlar açılacak mı?
Yaşam

Restoranlar açılacak mı?

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüs kısıtlaması açıklaması...

Yeniakit Publisher
2021-01-14 22:09:00 -
Restoranlar açılacak mı?

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak 2021 lokantalar ve restoranlar açılacak mı?

Restoranlar açılacak mı?

Restoranlar ve kafelerin açılacağı tarih başta işletme sahipleri olmak üzere vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla kafeler ve restoranlar 20.00'ye kadar paket servis/gel-al şeklinde hizmet vermeye başladı. 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösteriyorlar. Diğer yandan hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız.’ dedi.

Kasım ayı itibarıyla, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan veya herhangi bir resmi kurumdan açıklama gelmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partisi’nde deprem! Eski bakan görevinden ayrıldı
Siyaset

DEVA Partisi’nde deprem! Eski bakan görevinden ayrıldı

Son dönemde yapılan anketlerden istediği sonuçları alamayan DEVA Partisi'nde Nihat Ergün şoku yaşanıyor. Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Baka..
Kolları sıvadılar! Katar'dan 25 milyar dolarlık dev hamle
Dünya

Kolları sıvadılar! Katar'dan 25 milyar dolarlık dev hamle

Körfez ülkeleri arasında hızla yükselen Katar, 2022 yılına kadar 25 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımı çekmek için kolları sıvadı...
F-35 üreticisi Lockheed Martin'den flaş karar
Dünya

F-35 üreticisi Lockheed Martin'den flaş karar

F-35 savaş uçakları üreticisi olan Lockheed Martin, Amerikalı siyasilerin seçim kampanyalarına verdiği tüm finansal destekleri durdurma kara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay