Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak 2021 lokantalar ve restoranlar açılacak mı?

Restoranlar açılacak mı?

Restoranlar ve kafelerin açılacağı tarih başta işletme sahipleri olmak üzere vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla kafeler ve restoranlar 20.00'ye kadar paket servis/gel-al şeklinde hizmet vermeye başladı. 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösteriyorlar. Diğer yandan hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız.’ dedi.

Kasım ayı itibarıyla, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan veya herhangi bir resmi kurumdan açıklama gelmedi.