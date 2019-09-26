Restoranın tuvaletine saklanıp soygun yaptı Bolu'da, bir restoranın tuvaletinde saklanıp, iş yerinin kapanmasını bekledikten sonra kasada bulunan 5 bin TL parayı çalan E.G. (33), yakalandı.

Olay, Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İstanbul'dan Bolu'ya gelen E.G., iddiaya göre 3 gün boyunca müşteri kılığında restorana girerek keşif yaptı. Kalabalıktan faydalanarak tuvalete girip, restoranın kapanmasını bekleyen E.G., iş yerinin kapanmasıyla, yazar kasada bulunan 5 bin lirayı çaldı. Restoranda bulunan kilitli kasayı da çalmaya çalışan E.G., otomobiline kadar taşıdığı kasayı araca sığdıramayınca olduğu yerde bırakıp kaçtı.



İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelemelerde bulundu. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan E.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.