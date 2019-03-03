Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk

Günün yoğunluğundan dolayı vakit bulamayıp neredeyse her öğünümüzü dışarıda yer olduk fakat her geçen gün yeniden alevlenen 'restoranlardaki hijyen' konusunda bir şef, korkunç gerçekleri anlattı.

Hürriyet'in haberine göre; çalışanların haklarına riayet edilmediği, hijyen kurallarına uyulmadığı, kötü malzeme kullanıldığı belirtilirken bir şef, şunları anlattı:

"Şu anda işsizim ama ben hep kalburüstü yerlerde çalıştım. Mesela Beyoğlu'nda bilinen ve köklü bir kafe var. Dekorasyondaki ampuller Türkiye'de bulunmayan, özel ampullerdi. Sahibi o kadar titizdi ki bir ampul patlak olsa dükkânı açmazdı. Mönüde olan her yemek mutlaka olacak… Ama mutfak büyük bir sorundu. Hiçbir mutfak hijyenik değil. Sadece benim çalıştığım yerlerde değil. Başka ünlü yerlerde çalışan arkadaşlarımdan da biliyorum. Bir böcek var; uzun, ince, kahverengi. Hamamböceğine benziyor.

"Böceklerden kurtulamıyorsunuz"

Başka şehirlerde de var mı bilmiyorum İstanbul böceği. İstanbul'daki hemen her mutfakta var. Kurtulamıyorsunuz. İlaçlama yapıyorsunuz, kökünü kurutuyorsunuz, bir süre sonra yine çoğalıyor. Izgaradan mı, havalandırmadan mı geliyor, bilmiyorum. Mutfakta insan varken asla ortaya çıkmaz. Ama bir saat sonra gelin, ışığı açın, adımınızı atamazsınız. Çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Her sabah bütün tabakları yeniden yıkıyorduk. En kalifiye yerlerde bile gördüm."

"Yere düşenleri atmaz, tabağa koyardık"

Uzakdoğu restoranında şef olan K.T, mutfaklarda yere düşen ürünlerin kullanıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Hiçbir mekân hijyen kurallarına uymuyor. Mutfakta fare de gördüm, karafatmalar da. Karafatma, en hijyenik mutfakta bile var çünkü ortam sıcak. Mekânlar ışıl ışıl ama perde arkası çok farklı. Bir keresinde makinede kıyma çekilmiş, gece temizlenmemiş. Ertesi sabah geldiğimizde kıyma kurtlanmıştı. Ben dışarıda yemek yemem. Mecbur kalırsam, sadece güvendiğim balıkçılardan balık yerim. Döner, köfte, lahmacun asla yemem. Siz de yemeyin. Bu ürünler hileye uygun ürünler. Balık restoranlarında bir ürün teşhir edilirken her zaman taze ürün kullanılır. Masanıza gelen balık, size gösterilen değil, arkada bekleyen, bayatlamaya müsait balıktır. Bu çok sık yapılır. Mutfaklarda yere düşen ürünler çöpe atılmıyor, kullanılıyor. Bunu ben de yaptım. Başta ters geliyordu. Ama sonra işin yoğunluğundan dolayı o ürünü kullanmak zorunda kaldım. Yeniden pişirecek bir 15 dakikamız yoktu. Yerden pişmiş tavuğu, sebzeleri alıp tabağa koyduğumuz oldu."