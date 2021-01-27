Restoran, lokanta, kafelere destek destek ödemesi nasıl alınır?

Koronavirüs salgınından en çok etkilenler arasında lokanta, restoran ve kafeler yer almakta. Son günlerde kafe ve restoranların kademeli olsa da açılması talep ediliyordu. ancak Bilim Kurulu üyelerinden kafe ve restoranların açılışana ilişkin temkinli olunması yolunda uyarılarda geliyordu. Hem korona vaka sayılarının daha da düşmesi hem de aşıların biraz daha uygulanması sonrası kafe ve restoranların açılabileceği söyleniyordu.

Lokanta, restoran ve kafelere destek paketi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran ve kafelerle ilgili destek ödemesi olacağını belirtti. Peki kafeler ve restoranlara ne kadar destek ödemesi yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek ödemesi ile ilgili “Lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde alınan tedbir nedeniyle cirosu 2019'da 3 milyonun altında olan kısıtlanan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Gelir kaybı yaşayanlara ödeme yapılacak. Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız.” dedi. Henüz yapılacak destek ödemesine dair rakam netlik kazanmış değil.

Restoran ve kafe destek ödeme başvurusu nasıl yapılacak?

Restoran ve kafe destek ödeme başvurusu e devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak. Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.​​​​​​