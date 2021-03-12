  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rest çektiler: Teröristlerle müzakere yapmayacağız
Dünya

Rest çektiler: Teröristlerle müzakere yapmayacağız

Nijerya hükümeti, ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında silahlı çete ve terör örgütü Boko Haram üyeleriyle müzakere yapmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 00:45:00 -
Rest çektiler: Teröristlerle müzakere yapmayacağız

Nijerya hükümeti, ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında silahlı çete ve terör örgütü Boko Haram üyeleriyle müzakere yapmayacağını bildirdi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, başkent Abuja'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede son zamanlarda artan güvenlik sorunlarıyla mücadelede hükümetin silahlı çete üyeleri ve teröristlerle müzakere yapmayacağını belirtti.

Suçlularla müzakere etmenin hükümetin zayıflığı ve yetersizliği anlamına geldiğini söyleyen Monguno, bu nedenle hükümetin, suçluları ortadan kaldırmak için gerekli tüm güçleri konuşlandırmayı tercih ettiğini kaydetti.

Monguno, hükümetin şantaja ve suçluların vekiller tarafından masum vatandaşları taciz etmek için kullanılmasına boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede silahlı kişilerin teslim olması için 2 ay süre vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’na başvurular sürüyor
Teknoloji

TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması’na başvurular sürüyor

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gerçekleştirilen Tarım Teknolojileri Yarışması’na başvurular devam ediyor...
Koronavirüs ona bulaşmıyor! Dünya bu adamı konuşuyor
Dünya

Koronavirüs ona bulaşmıyor! Dünya bu adamı konuşuyor

Pandemi süresince pek çok insan hastalığı fark etmeden atlattı. Bazıları atlattıktan sonra tekrar yakalanırken, bazılarıysa süper antikor de..
T129 ATAK helikopterinde gururlandıran başarı
Teknoloji

T129 ATAK helikopterinde gururlandıran başarı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 24 Haziran 2008 tarihinde başlatılan "ATAK Projesi" kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay