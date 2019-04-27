Ressam Memioğlu’dan ‘Amasya’ sergisi Ressam Sabri Memioğlu, Amasya konulu yağlı boya resim sergisi düzenledi.

Ressam Sabri Memioğlu, Amasya konulu yağlı boya resim sergisi düzenledi.

Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapıp Piyade Kıdemli Binbaşı rütbesiyle emekli olduktan sonraki ilk yıllarda çoğunlukla peyzaj ve natürmort türü yağlı boya resimler yapmasının yanı sıra guaj, pastel ve sulu boya resimlerde deneyen Sabri Memioğlu, hayalini kurduğu sergi için 1992 yılından itibaren Amasya Belediyesi’nin yayınlarından edindiği kaynaklarla Amasya konulu yağlı boya ve sulu boya resimler yaptı.

Şehrin farklı noktalarından çektiği fotoğrafları çocukluk ve gençlik dönemlerinden hafızasında kalanlarla harmanlayıp 1955-1970 yılları Amasya’sını resmeden Memioğlu’nun sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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